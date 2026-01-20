Wann «Harry Potter» zum letzten Mal in Hamburg gespielt wird

Hamburg (dpa/lno) –

Angekündigt war es schon, nun steht der Termin für die letzte Vorstellung in Hamburg fest: Die sogenannte Dernière des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» wird am 26. Juli gespielt, wie ATG Entertainment in Hamburg mitteilte. Während dieser Sonntagsvorstellung wird das Schauspiel-Team das letzte Mal die Zauberstäbe durch die Luft wirbeln, als Dementoren durch den Saal im Theater am Großmarkt fliegen und als Zauberer durch die Zeit reisen. Tickets dafür sind bereits erhältlich.

«Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir seit der Premiere von Harry Potter und das verwunschene Kind im Dezember 2021 über 1,5 Millionen Menschen mit unserer Show verzaubern durften – und fest entschlossen, unserem Cast, unserer Crew und den Zuschauer*innen mit der anstehenden Dernière einen gebührenden Abschied zu bereiten», sagte Marcel Neitzel, General Manager des Theaters am Großmarkt, laut Mitteilung.

Stück ist weltweit ein Erfolg

Das Stück ist nicht nur in Hamburg, sondern weltweit ein Erfolg: Die Show gehört zu den zehn umsatzstärksten Produktionen aller Zeiten am Broadway und feiert im Juli 2026 ihr zehnjähriges Jubiläum am Londoner West End. In Hamburg soll es im Herbst 2026 eine «neue, fulminante Show» geben, kündigte das Unternehmen ATG Entertainment an. Welche das sein wird, wollten die Verantwortlichen jedoch noch nicht verraten. Die Details sollen «zu gegebener Zeit» bekannt gegeben werden.

Das Theaterstück von Jack Thorne basiert auf einer Geschichte von Thorne, Joanne K. Rowling und John Tiffany. Für die Show mit vielen spektakulären Effekten wurde das Theater aufwendig umgebaut. Das Stück dreht sich um den erwachsenen Harry Potter und seinen Sohn Albus Severus Potter. Der will gern die Fehler seines Vaters ungeschehen machen und dessen Hogwarts-Mitschüler Cedric Diggory mit Hilfe eines sogenannten Zeitumkehrers zurück ins Leben holen. Zusammen mit seinem Freund Scorpius Malfoy bringt er damit aber sehr viel durcheinander.