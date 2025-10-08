Wann 2026 im Hamburger Rathaus geheiratet werden kann

Hamburg (dpa/lno) –

Der Senat hat die Hochzeitstermine im Hamburger Rathaus für kommendes Jahr bekanntgegeben. Wer im Rathaus heiraten will, muss schnell sein, denn die Termine seien erfahrungsgemäß schnell vergeben, hieß es vom Senat. Bis auf Januar, März und November können sich Paare in jedem Monat an einem Freitag das Ja-Wort geben. Die Termine lauten: 6.2., 17.4., 8.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10. und 18.12. Für die Terminabsprachen stehe das Standesamt Hamburg-Mitte bereit.

Für die Trauung im Rathaus zahlt man 300 Euro. Dazu kommen zusätzlich die üblichen Gebühren für eine Eheschließung und noch mal 200 Euro für den Landesbetrieb Rathausservice. Wer hier heiratet, muss seine Gäste aber bitten, das Auto woanders abzustellen: Der Senat weist darauf hin, dass die Hochzeitsgesellschaften nicht auf dem Rathausmarkt vorfahren und parken dürfen.