Wangerooge sucht neuen Inselbürgermeister per Stellenanzeige

Wangerooge (dpa/lni) –

Mit einer Stellenanzeige suchen drei Parteien auf der ostfriesischen Insel Wangerooge nach Kandidaten für das Amt des Inselbürgermeisters. «Bei uns können Sie an verantwortlicher Stelle Zukunft gestalten», heißt es in der Anzeige, die heute unter anderem in einer Lokalzeitung an der Küste erscheint und in den kommenden Tagen noch in anderen Blättern abgedruckt werden soll. Hinter der Aktion stehen die Parteien CDU, SPD und Grüne aus dem Wangerooger Inselrat.

Auch auf Wangerooge sei der Fachkräftemangel zu spüren, teilten die drei Parteien in einer gemeinsamen Begründung mit. «Neue Mitarbeiter mit Fachqualifikation im Verwaltungswesen für eine Insel zu finden, wenn dies nicht einmal am Festland gelingt, scheint dann schier unmöglich.» Es fehle in der Gemeindeverwaltung jetzt schon an genügend Fachpersonal, um auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausbilden zu dürfen. Gemeinsam habe man sich zur Suche per Anzeige entschieden.

Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist schon bestimmt, es ist der 17. August. Bevor die Anzeige geschaltet wurde, hatte sich ein Bewerber für das Amt gemeldet.

Was von Bewerbern gefordert wird

In der Jobbeschreibung der Anzeige werden unter anderem die verantwortliche Leitung der Gemeindeverwaltung, die Unterstützung bei Finanzen, Ordnungsamt und Personalwesen und repräsentative Aufgaben genannt.

Nach Wunsch der Parteien sollte die Bewerberin oder der Bewerber für die Rathausspitze seinen künftigen Hauptwohnsitz und seinen Lebensmittelpunkt auf Wangerooge haben. Außerdem werden ein Hochschulstudium oder eine Laufbahnbefähigung für den gehobenen Verwaltungsdienst und einschlägige Berufserfahrung erwartet.

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz nennt zudem einige formale Voraussetzungen: Bürgermeister kann demnach jeder Mensch im Alter zwischen 23 und 67 Jahren mit einer deutschen Staatsangehörigkeit oder der aus einem EU-Mitgliedstaat werden. Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre.

Suche per Anzeige hat schon einmal funktioniert

Mit öffentlichen Stellenanzeigen hat die Insel in letzter Zeit gute Erfahrungen gemacht. 2018 hatten die drei Parteien schon einmal mit Zeitungsannoncen nach geeigneten Kandidaten für das Bürgermeisteramt gesucht, nachdem der damalige Rathaus-Chef überraschend gestorben war. Mit Erfolg: Marcel Fangohr, der zwischenzeitlich Bürgermeister war, wurde auch mithilfe dieser Anzeige gefunden. Zuletzt machte die Insel bundesweit Schlagzeilen, als ein Stellengesuch für den Job des Leuchtturmwärters im Internet viral ging.

Seit Bürgermeister Fangohr im Herbst 2023 nach einem Streit mit dem Gemeinderat zurückgetreten war, ist das Amt unbesetzt. Die Kurdirektorin und allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Rieka Beewen, führt seitdem übergangsweise die Inselverwaltung.

Da es für die Insel mit rund 1.100 Einwohnern zuletzt schwierig war, überhaupt Mitarbeiter für die Verwaltung zu finden, erwog Wangerooge zunächst, sich einer Gemeinde auf dem Festland anzuschließen. Dieser Plan wurde aber verworfen, sodass es nun zur Neuwahl des Bürgermeisters kommt.