Wandsbeker Marktplatz verwandelt sich in Winterdorf

Hamburg (dpa/lno) –

Das Winterdorf auf dem Wandsbeker Marktplatz hat geöffnet: Neben Almhütten mit Leckereien wie Schmalzgebäck oder Bratwurst gibt es auch eine 240 Quadratmeter große Schlittschuhbahn, teilten die Veranstalter mit.

Die Like-Ice-Bahn besteht aus einem speziellen Boden, auf dem es sich wie auf Eis läuft. Schlittschuhe können gegen Gebühr ausgeliehen werden. Schulklassen und Kindergärten können sich kostenlos im Internet für das Schlittschuhlaufen anmelden.

Am 11. November öffnet auch der Weihnachtsmarkt «Santa Pauli» auf dem Spielbudenplatz – beim «geilsten» Weihnachtsmarkt der Stadt trifft konventionelle Weihnachtstradition auf frivoles Kiezleben. Auch 2024 sind wieder heiße Engel auf der Showbühne und erotische Geschenkideen an den Buden zu finden.

Zahlreiche andere Adventsmärkte in Hamburg wie das historische Event auf dem Rathausmarkt öffnen erst am 25. November, eine Woche vor dem 1. Advent am 1. Dezember. Ein Höhepunkt ist dort der fliegende Weihnachtsmann, der täglich um 16, 18 und 20 Uhr samt Kutsche und Rentieren über das Marktgelände schwebt.