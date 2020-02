«Wandelnde Wirklichkeiten»: Fotofestival «RAW» präsentiert

Worpswede (dpa/lni) – Worpswede steht in diesem Frühjahr im Zeichen der Fotografie. Ab 21. März läuft in dem Künstlerdorf die dritte Auflage des Fotofestivals «RAW». Die Festspiele stehen unter dem Motto «Changing Realities» (Wandelnde Wirklichkeiten). «Unsere Kernkompetenz sehen wir in den Ausstellungen», sagte der Festivalleiter Jürgen Strasser am Mittwoch.

Das Programm umfasse neben diesen unter anderem auch Workshops für Profis und Laien, Vorträge, Künstlergespräche, Filmabende und ein Symposium. An acht Standorten werde zeitgenössische Fotokunst und Dokumentarfotografie von mehr als 40 Künstlern präsentiert. Erstmals seien alle vier zentralen Worpsweder Museen dabei.

Von Rafael Goldchain wird die Porträtreihe «I am my Family» (Ich bin meine Familie) zu sehen sein. Darin schlüpft der kanadische Fotograf selbst in die Rolle seiner Vorfahren. Es ist die zweite Ausstellung Goldchains überhaupt in Europa. Breit vertreten seien zudem herausragende Nachwuchsfotografen und regionale Lichtbildkünstler.

Die Ausstellungen haben unterschiedliche Schwerpunkte. «Fokus Landschaft» heißt es beispielsweise in der Großen Kunstschau, «Fokus Mensch» im Haus im Schluh. Das Festival endet am 19. April, die Ausstellungen in den vier Haupthäusern sind bis zum 7. Juni zu sehen.

Das Festival findet zum dritten Mal nach 2016 und 2017 statt. Neu ist die Ausrichtung als Triennale, die Kooperation mit zahlreichen Hochschulen und der Arbeitnehmerkammer Bremen. «RAW» ist übrigens der englische Fachbegriff für Fotografie im Rohdatenformat.

RAW-Triennale