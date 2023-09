Walter zu Bundestrainer-Suche: «Haben genug Spezialisten»

Hamburgs Trainer Tim Walter steht vor dem Spiel am Platz. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

HSV-Coach Tim Walter will sich nicht an Diskussionen und Mutmaßungen über einen neuen Bundestrainer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beteiligen. «Wie haben genug Spezialisten im Land. Die werden die richtige Entscheidung treffen», sagte der 47-Jährige am Donnerstag.

Walter bereitet lieber den Spitzenreiter der 2. Bundesliga auf dessen Spielam Samstag bei der SV Elversberg vor (13.00 Uhr/Sky). Für den Trainer ist vor allem die «individuelle Klasse im Eins-gegen-Eins» ein Vorteil seines Teams.

Beim HSV verspürt Walter «eine Freude und Bereitschaft da, die mir Spaß macht. Sie wollen kicken und werfen im Training alles rein», sagte er. Rechtzeitig und gesund sind alle Nationalspieler der Hamburger von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt. Tim Walter: «Sie waren heute alle auf dem Platz, das ist wichtig für unsere Vorbereitung.»