Walter: «Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns»

Hamburgs Cheftrainer Tim Walter bereitet zum Trainingsauftakt des HSV auf dem Trainingsgelände des Vereins die Bälle vor. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV ist nach Einschätzung seines Trainers vor dem Saisonstart am Freitag nächster Woche noch nicht auf Top-Niveau. «Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns und arbeiten hart daran, in unsere Abläufe reinzukommen», sagte Tim Walter Hamburger Medien. Der 45 Jahre alte Nachfolger von Daniel Thioune machte das am 1:0-Testspielsieg gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF am Montag fest. «In der vergangenen Woche waren wir gefühlt schon viel, viel weiter. Heute hat uns die mentale Frische gefehlt», sagte der Coach.

Die Hamburger hatten sich viele Ballverluste geleistet und sich damit in Schwierigkeiten gebracht. Walter sieht die Ursachen zum Teil in der Müdigkeit als Resultat der vergangenen intensiven Trainingseinheiten. «Die Körner sollen ja für die gesamte Saison reichen, und da haben wir Nachholbedarf. Wir müssen noch intensiver arbeiten, noch mehr Bereitschaft zeigen. Das kommt nicht von heute auf morgen, wenn du in einem gewissen Trott und in einer Komfortzone bist», sagte der Coach.

Am Samstag feiert der HSV mit möglichen 5700 Fans die Saisoneröffnung mit einem Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel. Am 23. Juli müssen die Hamburger zur ersten Saisonpartie beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 antreten.

