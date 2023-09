Walter vor Osnabrück-Spiel: «Keine Geschenke verteilen»

Hamburgs Trainer Tim Walter steht vor dem Spiel am Platz. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Im zweiten Spiel des Hamburger SV gegen einen Aufsteiger binnen einer Woche in der 2. Fußball-Bundesliga soll es nach dem Willen von HSV-Trainer Tim Walter nicht wieder zu einer bösen Überraschung kommen. «Genauso wie uns in der zweiten Liga nichts geschenkt wird, dürfen wir auch keine Geschenke verteilen», sagte der 47-Jährige zwei Tage vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim VfL Osnabrück.

Am vergangenen Samstag hatten die Hamburger bei Osnabrücks Mit-Aufsteiger SV Elversberg im Saarland mit 1:2 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen und die Tabellenführung verloren. Doch auch der VfL mit dem ehemaligen HSV-Co-Trainer Tobias Schweinsteiger geht angeschlagen in die Partie: Die Mannschaft kassierte bei Hannover 96 zuletzt ein 0:7.

Walter mochte die Niederlage der Niedersachsen nicht überbewerten und keine Rückschlüsse für Freitag ziehen. «Ich bin überhaupt kein Freund von Statistiken, weil es niemals unveränderliche Muster gibt. Und so wird es auch im Wochenende wieder sein» meinte er.

Der Trainer hat für das Spiel an der Bremer Brücke in Osnabrück Ausfälle zu beklagen. Mittelfeldspieler Immanuel Pherai steht wegen eines gebrochenen Zehs nicht zur Verfügung. Linksverteidiger Miro Muheim muss wegen einer Knöchelverletzung aus der Partie in Elversberg pausieren.