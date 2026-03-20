Walter-Methode in Kiel: Singend und pfeifend gegen Abstieg

Kiel (dpa/lno) –

Mit guter Laune will Trainer Tim Walter mit Holstein Kiel die Wende im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga schaffen und seinen Spielern ein Vorbild sein. «Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne singe, dass ich gerne pfeife, dass ich gerne gute Laune verbreite, weil ich die Überzeugung darin habe», sagte der 50-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim VfL Bochum.

Er sei ein absoluter Überzeugungstäter. «Und meine Jungs wissen schon auch: Okay, wenn der Alte das macht, dann sollte ich es vielleicht auch mal probieren.»

Überzeugungstäter Walter

Die Negativserie von acht Spielen ohne Sieg und der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz sind Anlässe genug für Frust an der Förde. Doch Walter will mit seiner Art die Mannschaft und das Umfeld von der Rettung überzeugen und Zuversicht verströmen. Seine Spieler würden nicht jeden Tag Trübsal blasen und jeden Tag mit gesenktem Kopf durch das Gebäude laufen, versicherte er.

Walter ist seit Anfang März zurück in Kiel als Nachfolger von Marcel Rapp. Den Abwärtstrend konnte er bislang nicht stoppen. In drei Spielen unter seiner Regie gab es nur einen Zähler. Vor dem 27. Spieltag ist die Gefahr des direkten Absturzes von der 1. Bundesliga in die 3. Liga groß.

Ausfall von Bernhardsson

Umso bitterer ist der Ausfall von Alexander Bernhardsson. Der Schwede hatte beim 2:3 gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Spieltag gerade erst sein Startelf-Comeback nach einer zweimonatigen Verletzungspause von Dezember bis Februar gegeben und mit zwei Torvorlagen seine Bedeutung gezeigt. Doch nach 71 Minuten musste der Stürmer das Feld verletzt verlassen.

Bernhardsson komme aus einer langen Verletzung, «und dass da muskuläre Probleme auftreten, ist für mich ganz normal. Wir wollen ihn schützen und haben das Ziel, dass er gegen Münster wieder einsatzbereit sein wird», meinte Walter.

Fraglich ist zudem der amerikanische Verteidiger John Tolkin. Er hatte sich im Training verletzt. Über seinen Einsatz wird voraussichtlich nach der Übungseinheit am Samstag entschieden.