Wallringtunnel Richtung Norden weiter dicht

Polizisten waren am Wallring im Einsatz, nachdem ein Lastwagen Teile seiner Ladung verloren hatte. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Weil ein Lastwagen Öl verloren hat, ist der Wallringtunnel in Hamburg in Richtung Innenstadt gesperrt. Ein Teil der Ladung war am Mittag nahe dem Steintorwall auf die Straße gelaufen, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zuerst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet. Die Einsatzkräfte waren laut Sprecher gegen 11.30 Uhr alarmiert worden und der Straßentunnel daraufhin in Richtung Norden gesperrt worden. Spezialkräfte reinigten die Straße. Bisher sei laut Polizei unklar, welche Art von öliger Flüssigkeit konkret ausgelaufen ist. Einige Medien hatten von Palmöl geschrieben.

Ab wann der Tunnel wieder in beide Richtungen frei sein wird, war am Nachmittag weiter unklar.