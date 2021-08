Waldschmidt verpasst VfL-Training: Lose am Donnerstag

Cheftrainer Mark van Bommel von Wolfsburg. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) – Einen Tag nach seiner im Training erlittenen Kopfverletzung hat Wolfsburgs Neuzugang Luca Waldschmidt die Übungseinheit des VfL verpasst. Der 25 Jahre alte Stürmer, der von Benfica Lissabon zum niedersächsischen Fußball-Bundesligisten gewechselt ist, war am Dienstag mit Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw zusammengeprallt.

Zum Fehlen Waldschmidts am Mittwoch sagte Trainer Mark van Bommel laut «Bild»-Zeitung: «Luca hatte sich Dienstag am Kopf verletzt. Es ist aber nichts Schlimmes. Dass er heute nicht trainiert hat, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.» Ob Waldschmidt seiner Mannschaft am Sonntag in der Bundesliga gegen RB Leipzig zur Verfügung steht, ist offen.

Drei Tage vor dem Duell mit dem Vizemeister blicken die Wolfsburger gespannt nach Istanbul. Dort findet an diesem Donnerstag ab 18.00 Uhr die Auslosung der Gruppenphase der Champions League statt.

Wolfsburg nimmt erstmals seit der Saison 2015/16 wieder an der Königsklasse teil. Damals scheiterte der Volkswagen-Club erst im Viertelfinale an Real Madrid. Auf die Spanier könnte der VfL auch diesmal treffen. Aufgrund der Einteilung der Lostöpfe wäre beispielsweise eine Gruppe mit dem Team um Nationalspieler Toni Kroos, Titelverteidiger FC Chelsea und Ajax Amsterdam möglich. Wolfsburg befindet sich bei der Auslosung in Topf vier.

