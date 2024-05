Wrestedt (dpa/lni) –

In einem Waldstück in Wrestedt im Landkreis Uelzen sind rund 200 Quadratmeter Unterholz in Brand geraten. Die Ermittler gingen den ersten Erkenntnissen nach von fahrlässiger Brandstiftung aus, teilte die Polizei am Montag mit. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand schnell unter Kontrolle. Passanten hätten die Flammen am Sonntagabend entdeckt und den Notruf gewählt. Wie genau das Feuer entstand, war laut Polizei zunächst unklar.