Waldbrand bei Thale im Harz noch immer nicht gelöscht

Thale (dpa) –

Der Waldbrand im Bodetal bei Thale ist noch immer nicht vollständig gelöscht. Seit dem Dienstagabend seien die Flammen auf dem knapp 2.000 Quadratmeter großen Gebiet fast vollständig eingedämmt worden, wie die Integrierte Leitstelle im Landkreis Harz mitteilte. Knapp 600 Quadratmeter brennen jedoch weiterhin. Wie lange die Nachlöscharbeiten dieser noch andauern, ist bislang unklar.

Das Gebiet südöstlich des Tannenkopfes sei schwer zugänglich. Bereits am Dienstagabend waren neben den 150 Einsatzkräften aus Thale und dem Harz auch eine Drohne sowie ein stationiertes Löschflugzeug im Einsatz. Seit den frühen Morgenstunden läuft die Bekämpfung der verbliebenen Glutnester.

In weiten Teilen des Landes Sachsen-Anhalt gilt derzeit die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe – die Stufe vier – so auch im Nationalpark Harz. Im Landkreis Wittenberg gilt derzeit sogar die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Wegen der steigenden Waldbrandgefahr setzt derzeit etwa die Harzer Schmalspurbahn auf einigen Abschnitten Diesel- statt Dampfzüge ein.

Auch in Niedersachsen gilt in weiten Teilen die Gefahrenstufe vier. In Celle, Faßberg (Landkreis-Celle) und Wittingen-Vorhop (Landkreis Gifhorn) sogar die höchste Stufe fünf.