Waldbrand am Burgberg ausgebrochen

Bad Harzburg (dpa) –

Am Burgberg in der Nähe von Bad Harzburg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Hanglage schwierig, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend. Der Vegetationsbrand befinde sich unterhalb der Burgberg-Seilbahn.

Rund 200 Feuerwehrleute und ein Löschflugzeug seien im Einsatz, berichtete die «Goslarsche Zeitung» online. Ein angrenzendes Waldgebiet wurde dem Polizeisprecher zufolge gesperrt. Die Ursache für das Feuer sei noch unklar. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.