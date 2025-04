Wald am Burgberg nach Brand beregnet

Bad Harzburg (dpa/lni) –

Nach einem Feuer am Burgberg in der Nähe von Bad Harzburg hat die Feuerwehr den Brandort in der Nacht sicherheitshalber beregnet. Es habe eine Sturmwarnung auf dem Burgberg gegeben, der Wind hätte den Brand wieder entfachen können, sagte der Ortsbrandmeister der Feuerwehr. Auch wegen der starken Trockenheit sei entschieden worden, den Wald mit einem sogenannten Kreisregner zu bewässern. Eine Kontrolle des Brandorts sei noch geplant.

Der Vegetationsbrand war den Angaben zufolge unterhalb der Burgberg-Seilbahn ausgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte, die Löscharbeiten, die sich wegen der Hanglage zunächst als schwierig erwiesen hätten, seien noch am Donnerstagabend abgeschlossen worden.

Rund 200 Feuerwehrleute und ein Löschflugzeug waren im Einsatz. Ein angrenzendes Waldgebiet wurde nach den Worten des Polizeisprechers gesperrt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.