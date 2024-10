Wahrzeichen strahlen zum Weltmädchentag in Pink

Hamburg (dpa/lno) –

In Deutschland wird es Pink: Zum Weltmädchentag am 11. Oktober werden mit Einbruch der Dämmerung mehr als 50 bekannte Wahrzeichen, Gebäude und Denkmäler in mehr als 20 deutschen Städten pink angestrahlt. Mit der Aktion will die Kinderrechtsorganisation Plan International Deutschland ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mädchen weltweit setzen. Unter anderem sollen das Planetarium Hamburg, das Stadttheater Ingolstadt, die Baukräne am Marienhof in München, die Seebrücke Sellin auf Rügen oder das Grillo-Theater Essen in Pink leuchten.

«Mädchen zahlen in Kriegen und bewaffneten Konflikten einen hohen Preis», sagte Plan-Chefin Petra Berner. «Viele von ihnen leben mit der ständigen Gefahr, Opfer von Missbrauch und sexualisierter Gewalt zu werden. Mit der Beleuchtungsaktion zum Weltmädchentag wollen wir darum dieses Jahr ein Zeichen für Frieden und Gleichberechtigung setzen.» Auf Initiative der Kinderrechtsorganisation riefen die Vereinten Nationen (UN) im Dezember 2011 den 11. Oktober erstmals als Weltmädchentag aus.