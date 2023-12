Wahlkreisbüro der SPD in Kiel beschmiert

Kiel (dpa/lno) –

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag das Wahlkreisbüro der SPD-Europaabgeordneten in Kiel beschmiert. Die «Spray-Attacke» stehe in Bezug zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wie die Sozialdemokraten am Dienstag mitteilten.

«Sachbeschädigung kann und darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung in einer Demokratie sein. Und schon gar nicht stoppt sie das Leid und das Sterben an den Außengrenzen», sagte die SPD-Europaabgeordnete Dalara Burkhardt. Anstatt das Gespräch zu suchen, hätten sich die Angreifer dazu entschieden, fremdes Eigentum zu beschädigen.

Die Polizei bestätigte den Vorfall am SPD-Büro und hat wegen Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen.