Wahlen in Hessen und Bayern aus Sicht der AfD «Mega-Erfolg»

Alice Weidel, Bundesvorsitzende der AfD, steht am Abend der hessischen Landtagswahl im ZDF-Fernsehstudio. Uwe Anspach/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern sind aus Sicht der niedersächsischen AfD ein «Mega-Erfolg» für die Partei. «Zwei Rekordergebnisse, die zeigen, dass wir auch in den alten Bundesländern auf der Überholspur sind», sagte der Vorsitzende der AfD-Fraktion im niedersächsischen Landtag, Stefan Marzischewski, am Sonntagabend laut Mitteilung. «Wir überzeugen mit unserer Politik und unserem Programm», sagte er. «Die Katastrophenpolitik der Ampelparteien wurde abgestraft.»

Marzischewski verwies darauf, dass rein rechnerisch in Hessen eine Regierung aus CDU und AfD und in Bayern eine Regierung aus CSU und AfD möglich wäre. «Die Menschen warten sehnsüchtig darauf, stattdessen wird es ein weiter so unter Unionsführung geben.» Die Union lehnt eine Regierungszusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD ab.

Bei der Landtagswahl in Hessen wurde die CDU stärkste Kraft. Den Hochrechnungen zufolge kommt sie auf 34,7 bis 35,4 Prozent. Die SPD liegt demnach bei 15,2 bis 15,9 Prozent, die Grünen bei 15,4 bis 15,5 Prozent. Die AfD kommt auf 16,3 bis 16,8 Prozent. Der Einzug der FDP in den Landtag ist unsicher.

Bei der Landtagswahl in Bayern wurde die CSU stärkste Kraft und kommt nach den Hochrechnungen auf 36,5 bis 36,8 Prozent. Die Freien Wähler liegen demnach bei 14,1 bis 14,2 Prozent. Die Grünen kommen auf 15,5 bis 15,9 Prozent. Die AfD liegt bei 15,2 bis 15,7 Prozent, die SPD bei 8,4 bis 8,5 Prozent. Die FDP ist nicht mehr im Landtag vertreten.