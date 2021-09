Wahl-Panne: Falsche Stimmzettel in fünf Wahllokalen

Lingen (dpa/lni) – Fünf Wahllokale in Lingen haben Stimmzettel für den falschen Wahlbereich bekommen. Das teilte der Stadtwahlrat Lingen am Sonntag mit. Betroffen waren demnach die Wahllokale Gauerbach I, Baccum West und Ost, Brockhausen und Ramsel. Der Fehler sei am Morgen bemerkt worden. 51 Wähler hätten ihr Kreuz auf dem falschen Stimmzettel gemacht. Diese Stimmzettel wurden als ungültig erklärt und die Betroffenen wurden kontaktiert, um neu zu wählen. Der Großteil von ihnen habe bereits erneut gewählt, teilte der Stadtwahlrat Lingen mit. Ursache seien falsch gepackte Wahlpakete gewesen.

