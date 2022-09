Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen ist online

Hannover (dpa) –

Gut vier Wochen vor der Landtagswahl in Niedersachsen können sich Interessierte seit Donnerstag per Wahl-O-Mat im Internet über die Programme der Parteien informieren. Jeder Benutzer erhält nach Beantwortung von 38 Fragen eine Empfehlung, welche Parteien seine Vorstellungen am ehesten vertreten.

Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale und der Landeszentrale für politische Bildung angeboten. «Gerade in der heißen Wahlkampfphase kann es schwerfallen, den Überblick über die Themen des Landes und die unterschiedlichen Standpunkte zu behalten», sagte Ulrika Engler, Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung. «Mit dem Wahl-O-Mat für Niedersachsen bieten wir ein Tool, das spielerisch hilft, die eigenen Positionen mit denen der Parteien zu vergleichen.»

Eine weitere Möglichkeit zur Wahlvorbereitung bietet der WahlSwiper an – ein Online-Format, das die Technische Universität Braunschweig und die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zusammen mit dem Verein VoteSwiper entwickelt hat. Die Initiative «abgeordnetenwatch.de» bietet ein Frageportal mit den Bewerberinnen und Bewerbern aus den 87 Wahlkreisen an.