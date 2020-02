Ein Wahlplakat, das Katharina Fegebank (Grüne) zeigt, neben einem Plakat, das Peter Tschentscher (SPD) zeigt. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD warf seinen Wahlschein am Vormittag im Bürgerhaus Barmbek in die Urne. Seine Grünen-Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, tat dies fast gleichzeitig in der Berufsschule Uferstraße in der Hansestadt. In den Umfragen lag die SPD zuletzt deutlich vor den Grünen.

