Waghalsige Flussüberquerung – Radfahrer bricht durchs Eis

Lübeck (dpa) –

Bei dem Versuch, mit dem Fahrrad einen zugefrorenen Fluss zu überqueren, ist ein Mann in Lübeck durchs Eis gebrochen. Nach Angaben der Polizei wollte der 61-Jährige am Mittwochabend die Wakenitz überqueren, als die Eisdecke nachgab und er ins Wasser stürzte.

Der Mann befreite sich selbstständig aus dem eiskalten Wasser, der Rettungsdienst traf ihn wenig später in der Nähe an. Er blieb unverletzt. Sein Fahrrad musste der 61-Jährige jedoch im Wasser zurücklassen.

Der Vorfall ging glimpflich aus, dennoch bleibt das Betreten oder Befahren von Eisflächen gefährlich, auch wenn sie tragfähig wirken, wie Rettungskräfte immer wieder warnen.