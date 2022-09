«Wagen & Winnen» zum Jubiläum erstmals dreitägig

Salzwedel (dpa) –

Das Kunst- und Kulturfestival «Wagen & Winnen» in Altmark und Wendland gibt es anlässlich seiner zehnten Auflage erstmals als dreitägige Veranstaltung. Nach der Eröffnung an diesem Freitag auf dem Bürgermeisterhof in Salzwedel stehen bis Sonntag 45 Ausstellungen an 34 Orten auf dem Programm. Mehr als 130 Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffende sind dabei.

Das «Festivalgelände» erstreckt sich den Organisatoren zufolge von Hitzacker im niedersächsischen Wendland bis nach Ipse bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Das Motto der Jubiläumsausgabe lautet «Viva Utopia. Dem (Un)Möglichen auf der Spur».

Neben klassischen Kunstausstellungen mit Malerei, Fotografie und Skulptur stehen Lesungen, Vorträge, Führungen, Musik und Tanz an. Auch Handwerkskunst wird gezeigt. Jeder Teilnehmende habe sich zuvor einen sogenannten Hofpaten gesucht, mit dessen Hilfe und auf dessen Grund und Boden er sich präsentiere, hieß es.

Organisiert wird «Wagen & Winnen» vom gleichnamigen Verein in Salzwedel. Er will mit dem Festival auf die kulturelle und kreative Vielfalt vor allem in der nordwestlichen Altmark aufmerksam und Lust aufs Landleben machen. 2020 erfolgte zum ersten Mal die Ausdehnung auf Veranstaltungsorte im angrenzenden Wendland, wo es seit Jahren die ähnlich strukturierte «Kulturelle Landpartie» gibt.