Wagen rollt auf Vorfahrtsstraße: Drei Verletzte

Delmenhorst (dpa/lni) – Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Hauptstraße in Delmenhorst sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 28-Jährige war mit ihrem Wagen nach ersten Erkenntnissen wegen technischer Probleme auf die vorfahrtsberechtigte Straße gerollt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 17-Jähriger konnte seinen Wagen trotz eingeleiteter Notbremsung demnach nicht mehr rechtzeitig stoppen. Er und seine 49 Jahre alte Begleiterin sowie die 28-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro, beide Autos haben einen Totalschaden.

