Wagen prallt gegen Baum: 19-jähriger Fahrer stirbt

Groß Kummerfeld (dpa/lno) –

Ein 19-Jähriger ist in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Sein gleichaltriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei war der Wagen in der Nacht zum Karfreitag aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Durch den starken Aufprall sei das Auto in zwei Teile zerrissen worden. Der junge Fahrer sei bereits tot gewesen, als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen. Den Beifahrer habe dann ein Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Um den Auslöser für den Unfall zu klären, wurde der Polizei zufolge nun ein Gutachter beauftragt.