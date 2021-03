Wagen kollidiert mit Wohnmobil: 18-Jähriger schwer verletzt

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“ steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Leer (dpa/lni) – Ein 18-jähriger Paketwagen-Fahrer ist bei Leer mit seinem Fahrzeug in ein Wohnmobil gefahren und schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn der B70 geraten, teilte die Polizei mit. Zwar konnte der Fahrer des Wohnmobils einen Frontalunfall vermeiden, sein Gefährt stieß aber seitlich mit dem Transporter zusammen und riss ein Loch in dessen Seitenwand. Daraufhin kam der Paketwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wohnmobils blieb unverletzt.

