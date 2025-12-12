Wagen kollidiert mit Lok – Autofahrerin schwer verletzt

Die Landespolizei muss nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Landscheide (dpa/lno) –

Eine 53-Jährige Autofahrerin ist bei Landscheide (Kreis Steinburg) mit einer Güterlok zusammengeprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an einem nicht technisch gesicherten Bahnübergang auf der Bahnstrecke Wilster nach Brunsbüttel, wie die Bundespolizeiinspektion in Flensburg mitteilte.

Die 53-Jährige befuhr den Bahnübergang am Freitag mit ihrem Auto, als der Zug in Richtung Brunsbüttel kam. Der Lokführer leitete den Angaben zufolge eine Schnellbremsung ein, es kam jedoch zum Zusammenprall. Der Wagen wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Vor Ort waren mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und ein Notarzt sowie Beamte der Landes- und Bundespolizei. Die eingleisige Bahnstrecke war für rund eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.