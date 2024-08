Wagen einer 88-Jährigen überfährt Fußgängerin auf Parkplatz

Eine Fußgängerin wird nach einem Unfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Eine Fußgängerin ist auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Cloppenburg vom Wagen einer 88-jährigen Autofahrerin überfahren worden. Die 43-Jährige sei dabei am Samstagmittag lebensgefährlich verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Passanten befreiten den Angaben zufolge gemeinsam mit Polizeibeamten die unter dem Auto eingeklemmte Frau, nachdem sie ihre Schreie gehört hatten und zu Hilfe geeilt waren. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die 88-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Unfalls.