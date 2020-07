Waffenfund bei Verkehrskontrolle: SEK-Einsatz in Hamburg

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Illustration

Hamburg (dpa/lno) – Bei einer Verkehrskontrolle im Hamburger Stadtteil Billstedt hat die Polizei am Mittwochabend eine scharfe Schusswaffe im Auto eines 27-Jährigen gefunden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, durchsuchte ein Team des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei daraufhin am Abend die Wohnung des Autofahrers in Hamburg-Lohbrügge. Nach Polizeiangaben wurden weitere Waffen in der Wohnung vermutet. Der Mann wurde in der Wohnung nicht angetroffen. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.