Waffen und Munition bei Hausdurchsuchung sichergestellt

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Hage (dpa/lni) – Bei einer Durchsuchungsaktion hat die Polizei in einem Wohnhaus im Landkreis Aurich mehrere Schusswaffen und über 2500 Schuss Munition sicher gestellt. Die Ermittlungen richteten sich gegen einen 46 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Hage, teilten die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei Aurich/Wittmund am Mittwoch mit. Die Durchsuchung fand bereits am vergangenen Freitag statt. Der Beschuldigte verfüge nicht über die notwendige waffenrechtliche Erlaubnis, hieß es. Auf ihn kommen laut Polizei nun mehrere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zu. Bei der Aktion war auch ein Sprengstoffspürhund im Einsatz.

Pressemitteilung