«Wähl Liebe» – Tausende demonstrieren bei «Winter-CSD»

Hannover (dpa/lni) –

Eine Woche vor der Bundestagswahl sind am Samstag Tausende Menschen für Toleranz und Demokratie in Niedersachsen auf die Straßen gegangen. In Osnabrück zogen unter dem Motto «Wähl Liebe» nach Angaben der Polizei zwischen 3.000 und 3.500 Menschen durch die Stadt, in Braunschweig etwa 2.000. «Es blieb völlig ohne Störungen», sagten die Polizeisprecher unisono.

Die Kundgebungen waren Teil einer bundesweiten Aktion der Bewegung um den Christopher Street Day (CSD). Erwartet wurden in mehr als 50 Städten Tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Demonstrationen im Winter.

Beim CSD Hannover kamen mehr als 800 Menschen, die für queere Rechte und Demokratie demonstrierten, hieß es von der Polizei. In Oldenburg gingen 450 Menschen auf die Straße und in Wilhelmshaven an die 350.

Zentrale Forderungen sind unter anderem, Artikel 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der «sexuellen und geschlechtlichen Identität» zu ergänzen, queere Räume stärker zu schützen sowie Hasskriminalität und Hatespeech wirksam zu bekämpfen.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.