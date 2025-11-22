Wadephul kritisiert Russland-Nähe von AfD-Abgeordneten

Neumünster (dpa) –

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat kritisiert, dass Abgeordnete der AfD nach Russland reisen und sich mit «diesem Regime gemein» machen. «Wir dürfen nicht zulassen, dass in Vergessenheit gerät: Wer patriotisch ist, der ist nicht in der AfD. Wer patriotisch ist und zum deutschen Vaterland steht, der macht nicht gemeinsame Sache mit Russland. Und da haben wir einen klaren Kompass und da liegt die AfD völlig falsch», sagte Wadephul beim 77. Landesparteitag der CDU Schleswig-Holstein in Neumünster.

Gleichzeitig verteidigte er die Pläne für die neue Wehrpflicht und forderte mehr Respekt für die Soldatinnen und Soldaten ein. «Es muss eine Ehre sein, dass das deutsche Hoheitsabzeichen hier an der Schulter ist und dass man Uniformen anzieht. Es muss eine Auszeichnung sein, dass man diesen Dienst tut. Und wir müssen diesen Menschen, die den Dienst für uns leisten, den notwendigen Respekt entgegenbringen. Das muss unsere Einstellung zu diesem Thema wieder werden in Deutschland.»