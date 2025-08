Wackliger Baum schränkt U-Bahnverkehr ein

Hamburg (dpa/lno) –

Ein wackliger Baum in der Nähe von Gleisen in Hamburg gefährdet den U-Bahnverkehr – die Strecke wurde gesperrt. Auf Teilen der Linien U1 und U3 fahren derzeit keine Züge, wie ein Sprecher der Hochbahn auf Anfrage sagte. Es sei nicht abzusehen, wie lange die Sperrung dauere. Ein mehrstündiger Stopp sei möglich. Demnach besteht die Gefahr, dass der Baum umstürzt. Er befinde sich in der Nähe des Bahnhofs Kellinghusenstraße.

Die «Hamburger Morgenpost» berichtete, die Sperrung betreffe die Abschnitte Lattenkamp-Stephansplatz (U1) und Saarlandstraße-Schlump (U3). Diese Information zeigte auch die HVV-App an.