Wacken Open Air 2026 mit Def Leppard und Powerwolf

Wacken (dpa) –

Erstmals kommen 2026 die britischen Rock-Legenden von Def Leppard zum Wacken Open Air (W:O:A) in die norddeutsche Tiefebene – und viele andere Metal-Stars kehren zurück. Mit einer Drohnenshow und auf Leinwänden eingespielten Videobotschaften der Musiker kündigen die Veranstalter des Festivals erste Bands für das kommende Jahr an.

Neben Def Leppard werden auch Powerwolf, In Flames, Savatage, Sepultura und die H-Blockx erwartet. Nach mehr als zehn Jahren kehrt die deutsche Band Running Wild zurück nach Wacken, angekündigt als «The Final Show». Die Gruppe will auf dem Festival ihre Live-Karriere beenden. Sepultura will sich dort von ihren deutschen Fans verabschieden.

Steigende Ticketpreise

Die Ticketpreise für das W:O:A steigen für kommendes Jahr von derzeit 333 auf 349 Euro. Die ersten 10.000 Tickets sind aber bereits weg. Sie konnten nur auf dem Festivalgelände gekauft werden. Der offizielle Vorverkauf der restlichen Karten startet am Sonntag um 20.00 Uhr. Für das diesjährige Festival waren die 85.000 Tickets bereits Ende September 2024 verkauft.

Schlammiges Infield

Die vergangenen vier Festivaltage hatten den Fans einiges abverlangt: Trotz reichlich Matsch und Schlamm nach bis zu 39,3 Kubikmetern Regen pro Quadratmeter zum Start am Mittwoch feierten die Metalfans eine Party getreu dem Motto «Rain or shine» (Regen oder Sonnenschein). «Wir hatten eine unfassbare, geile, epische Woche. Uns fehlen die Worte. Danke schön», sagte Gründer und Veranstalter Holger Hübner am Abend. In der Nacht sollten die letzten Sounds erklingen.

Auch der zweite Gründer und Veranstalter Thomas Jensen zollte den Metalheads, wie die Szene sich nennt, Respekt. «Die Stimmung ist gigantisch.» Der Dauerregen zum Start hatte weite Teile des Areals in Matsch und Schlamm verwandelt. Die Veranstalter brachten 3.500 Kubikmeter Hackschnitzel aus, um die Flächen zu befestigen, 600 seien der Normalbedarf.

Abreise läuft

Für die bereits gestartete Abreise der Fans stehen 30 Traktoren bereit. Die Veranstalter setzen aber auf die Selbsthilfekräfte der Fans. Jeder Traktoreinsatz ruiniere die Wiesen weiter.

Headliner in Wacken waren Guns N‘ Roses. Die US-Rockmusiker um Sänger Axl Rose hatten am Donnerstag drei Stunden geboten – und damit das längste Konzert in der Geschichte des Festivals. Auch die Bands Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica, BAP sowie der Gitarrist Michael Schenker traten die vergangenen Tage auf. Metal-Queen Doro Pesch hatte bei Dirkschneider einen Gastauftritt.