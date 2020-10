Bergen (dpa/lni) – Ein Unbekannter hat sieben Wachteln von einem Privatgrundstück in Bergen (Landkreis Celle) gestohlen. Der Besitzer habe bemerkt, dass mehrere Vögel in seiner Voliere fehlten, die Tür aber fest verschlossen war, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Bis jetzt fehlt von den Tieren jede Spur. Noch ist auch unklar, ob der Täter am Dienstagabend zusätzlich noch einen oder mehrere Finken, die mit den Wachteln in einem Käfig lebten, entwendete.

Pressemitteilung der Polizei