Wachsender Luftverkehr beschert Lufthansa Technik Gewinn

Hamburg (dpa/lno) –

Die Wartungstochter der Lufthansa meldet dank des weltweit kräftig anziehenden Reiseverkehrs einen Rekordgewinn für das erste Halbjahr 2023. Das um Sonderposten bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um fast 21 Prozent auf 291 Millionen Euro, «gleichbedeutend mit dem besten ersten Halbjahr der Unternehmensgeschichte», wie die Lufthansa Technik AG am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr demnach bei 3,1 Milliarden Euro, 21 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

«Auf einen guten Start ins Jahr folgte für den Weltmarktführer im Bereich Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen ein noch stärkeres zweites Quartal», berichtete die Lufthansa-Tochter, die ihre Zahlen parallel zum Mutterkonzern vorlegte. «Stand Ende Juni verzeichnete das Unternehmen in diesem Jahr mehr als 450 neue Vertragsabschlüsse, 2022 waren es insgesamt rund 700.» Im Mai hatte Lufthansa Technik das Ziel ausgegeben, 2023 erstmals nach der Corona-Krise wieder einen Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro zu erreichen.

«Selbstverständlich gibt es angesichts des schnellen Hochfahrens nach der Corona-Krise auch weiterhin Herausforderungen», sagte Finanzvorstand William Willms laut Mitteilung. «Es gelingt uns aber immer besser, Themen wie Inflation, Materialknappheit, angespannte Lieferketten und Fachkräftemangel mit den Anforderungen unserer Kunden auszubalancieren.» Lufthansa Technik punkte «bei den Kunden unter anderem mit einer besseren Materialverfügbarkeit im Vergleich zu Mitbewerbern».

Um die Ziele zu erreichen, hatte Lufthansa Technik im März angekündigt, etwa 4000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, 2000 davon in Deutschland. Die Wartungstochter der Airline hatte die Belegschaft wegen des Einbruchs in der Corona-Pandemie von weltweit rund 25 000 um ein Fünftel auf 19 500 reduziert. Bei den Neueinstellungen ist man weit vorangekommen. «Stand Mitte Juli hat das Unternehmen in diesem Jahr allein in Deutschland mehr als 1250 Mitarbeitende neu eingestellt», heißt es. «Mehr als 21 500 Menschen sind nun für Lufthansa Technik tätig. Und es kommen beständig weitere hinzu.»