VW will E-Auto-Anteil schneller steigern

Eine Mitarbeiterin wischt über das VW-Logo an einem Auto. Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Berlin (dpa) –

Volkswagen will seinen E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken als bislang geplant. «Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein», sagte Markenvorstandsmitglied Thomas Ulbrich der «Automobilwoche». Vor zwei Jahren hatte VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.

Weltweit lieferte die Hauptmarke des Konzerns im vergangenen Jahr 330 000 vollelektrische Fahrzeuge aus, was gut sieben Prozent des gesamten Absatzes entsprach. In Europa waren es laut «Automobilwoche» etwas mehr als zehn Prozent.

Ulbrich nannte das neue Ziel «extrem ambitioniert». In China und den USA bleibt VW den Informationen zufolge dabei, einen E-Auto-Anteil von 50 Prozent erreichen zu wollen.