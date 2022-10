VW-Sonderdividende nach Porsche-Börsengang: 19,06 je Aktie

Wolfsburg (dpa) –

Volkswagen will seine Aktionäre mit einer Sonderdividende am Börsengang der Porsche AG beteiligen. 19,06 Euro je Aktie sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember in Berlin vorgeschlagen werden, wie aus der am Freitag veröffentlichten Einladung hervorgeht. Die Platzierung von einem Achtel der Anteile am operativen Geschäft von Porsche spülte VW Ende September 9,1 Milliarden Euro in die Kasse.

Kurz vor dem Gang aufs Parkett hatte der Wolfsburger Autobauer für den Fall eines erfolgreichen Ablaufs angekündigt, eine «Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023» auszuschütten. Es wurde der größte deutsche Börsengang seit der Telekom 1996 und dieses Jahr weltweit der zweitgrößte nach dem Batteriezellhersteller LG Energy Solution.