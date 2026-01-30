VW-Mitarbeiter klaut über Jahre von seinem Arbeitgeber

Über acht Jahre hinweg hat ein VW-Mitarbeiter in Braunschweig von seiner Arbeit geklaut und sich dadurch bereichert. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Salzgitter (dpa/lni) –

In Salzgitter ermittelt die Polizei gegen einen Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls. Nach Angaben der Polizei konnten bei dem 39 Jahre alten Verdächtigen bei einer Wohnungsdurchsuchung zahlreiche Fahrzeugteile sichergestellt werden. Diese sollen aus dem VW-Werk in Braunschweig stammen, in dem der Mann arbeite.

Die Fahrzeugteile, bei denen es sich hauptsächlich um Bremsanlagen handele, habe der Tatverdächtige online zum Verkauf angeboten. Der Diebstahl und Handel mit den gestohlenen Teilen habe über einen Zeitraum von acht Jahren stattgefunden. Der Wert der Teile, die bei dem Tatverdächtigen zu Hause gefunden wurden, belaufe auf rund 80.000 Euro. Insgesamt werde der Schaden derzeit auf eine sechsstellige Summe geschätzt.