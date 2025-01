VW legt Tank- und Ladekartengeschäft zusammen

Wolfsburg/Eschborn (dpa) –

Europas größter Autobauer Volkswagen legt sein Geschäft mit Tank- und Ladekarten für E-Autos und Verbrenner zusammen. Die bisherige Tankkartentochter Logpay werde mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli zusammengefasst, kündigte das Unternehmen an. Voraussichtlich am 1. März werde die neue Tochter unter dem Namen Elli Mobility an den Start gehen. Hauptsitz ist der bisherige Logpay-Standort in Eschborn bei Frankfurt.

Mit der Zusammenlegung sollen unter anderem Doppelstrukturen reduziert werden. Außerdem wolle man Kunden, vor allem Flottenbetreibern, den Umstieg von Verbrenner auf Elektro erleichtern. Der Zusammenschluss stehe noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Freigaben.

Logpay war 2002 gegründet worden und gehört seit 2017 zu Volkswagen Financial Services, zunächst mehrheitlich, seit 2019 zu 100 Prozent. Neben klassischen Tankkarten für Verbrenner-Flotten bietet das Unternehmen bereits Ladekarten auch für Elektrofahrzeuge an, bei denen mit Elli kooperiert wird. Die Ladenetzmarke Elli hatte VW 2018 im Vorfeld des Starts der E-Auto-Familie ID aufgelegt.