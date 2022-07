VW-Eigentümerfamilien über Blume: Genießt unser Vertrauen

Stuttgart (dpa) –

Der designierte Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat die Rückendeckung der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch. «Oliver Blume genießt seit vielen Jahren unser ausdrückliches Vertrauen», erklärten die Familiensprecher Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch am Freitag in einer Mitteilung der VW-Dachholding Porsche SE. «Wir sind überzeugt, dass er die erfolgreiche Entwicklung des Volkswagen-Konzerns fortsetzen und die dafür erforderlichen Maßnahmen kraftvoll umsetzen wird.»

Zuvor war bekanntgeworden, dass der bisherige VW-Chef Herbert Diess zum 1. September an der Spitze des Führungsgremiums Blume Platz macht. Blume ist auch Chef der Sportwagentochter Porsche AG, die er auch weiter führen soll. Diess habe den Autokonzern strategisch auf die Elektromobilität ausgerichtet, hieß es von den Familien. «Es ist sein besonderes Verdienst, dass der Volkswagen-Konzern heute in einer starken Position für die weitere Transformation ist.» Über die Stuttgarter Holding Porsche SE halten die Familien die Stimmenmehrheit am VW-Konzern in Wolfsburg.