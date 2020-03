VW-Chef verdient etwas weniger: 7 Millionen Euro für 2019

Wolfsburg (dpa) – VW-Konzernchef Herbert Diess bekommt für das vergangene Geschäftsjahr etwas weniger Gehalt als noch für 2018. Der Vorstandsvorsitzende soll – Rentenansprüche herausgerechnet – insgesamt rund 7 Millionen Euro erhalten. Dies geht aus dem Vergütungsbericht hervor, den Volkswagen am Dienstag zusammen mit den endgültigen Jahreszahlen in Wolfsburg veröffentlichte.

Im Jahr zuvor hatten die entsprechenden Zuflüsse bei Diess noch mehr als 7,6 Millionen Euro betragen. Die Werte sind aber nicht direkt vergleichbar. Unter anderem ist in der Summe für 2019 eine Zahlung enthalten, die aus einem nach Beginn der Dieselkrise zunächst auf Eis gelegten Aktienpaket stammt und die in den Vorjahren fehlte. Andererseits entfällt für Diess 2019 eine Ausschüttung aus dem «langfristigen Anreizprogramm», die sich über mehrere Jahre verteilt und von der der Manager schon im Jahr davor profitiert hatte.

Die Gehälter der VW-Vorstände bestehen aus einem fixen Basisgehalt plus Nebenleistungen sowie zwei variablen Bestandteilen: einem am laufenden Jahr und einem an einer Spanne von drei Geschäftsjahren orientierten Bonus. Für letzteren ist die Auszahlung über mehrere Stufen und Abschläge gestaffelt. Der mit Abstand größte Gehaltsteil bei Diess war 2019 der Ein-Jahres-Bonus mit knapp 4,3 Millionen Euro. Seine Rentenansprüche beliefen sich auf über 1,3 Millionen Euro.

Insgesamt soll der VW-Konzernvorstand, dem über alle Phasen des vorigen Jahres insgesamt neun Manager angehörten, mehr als 45 Millionen Euro bekommen. Für die rund 100 000 Tarifbeschäftigten der Volkswagen AG gibt es einen Bonus von jeweils 4950 Euro.