VW-Betriebsratschefin warnt vor Abhängigkeit von Lieferanten

Das Logo von VW ist an einem Markenpavillon in der Autostadt zu sehen. Der Volkswagen-Konzern geht mit großen Ambitionen in das neue Jahr. Swen Pförtner/dpa/Bildarchiv

Wolfsburg (dpa) –

Der Autobauer Volkswagen muss nach Ansicht seiner Arbeitnehmervertretung künftig auf mehr Zulieferer setzen als bisher. «Geopolitische Krisen, Naturkatastrophen, lange Streiks, Pleiten, Hackerangriffe – es gibt viele Szenarien, in denen eine Einquellen-Zulieferer-Strategie gefährlich werden kann», sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Samstag). Die strategische Einkaufspolitik müsse daher gestärkt werden.

Alles selbst herzustellen werde wirtschaftlich nicht funktionieren. «Trotzdem sind wir der Meinung, dass wir uns bei essenziellen Bauteilen nicht von einzelnen externen Lieferanten zu stark abhängig machen dürfen. Batteriezellen und Digitalisierung sind so ein Fall.»

Engpässe bei Elektronik-Bauteilen belasten die Autobranche derzeit schwer. Außerdem liegen bei VW einige Standorte auf dem Trockenen, weil in der Ukraine gefertigte Kabelbäume fehlen. Nach den Werken in Sachsen soll es unter anderem in Wolfsburg abermals Schichtausfälle und Kurzarbeit geben. «Es wird in den nächsten Tagen sukzessive zu weiteren Einschränkungen kommen», sagte Finanzvorstand Arno Antlitz jüngst zu den Auswirkungen der Lage in der Ukraine.