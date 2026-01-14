Voßkühler bleibt Hamburgs oberste Richterin

Bei der Abstimmung votierten 97 von 109 Bürgerschaftsabgeordneten für eine weitere Amtszeit für die Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts, Birgit Voßkühler. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs oberste Richterin Birgit Voßkühler ist für eine weitere Amtszeit als Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts bestätigt worden. Bei einer geheimen Wahl stimmten in der Bürgerschaft 97 Abgeordnete für die 62-Jährige, fünf Parlamentarier votierten gegen die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts, sieben enthielten sich der Stimme.

Voßkühler ist bereits seit 2020 Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und zugleich die erste Präsidentin aus dem Bereich der Arbeitsgerichtsbarkeit.