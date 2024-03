Vorzeitig verfügbar: Strandkörbe an Ostsee an Ostern beliebt

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Ostern an der Küste: Zahlreiche Touristen und Tagesgäste haben das Osterwochenende für einen Ausflug an die Ostseeküste genutzt. Bei diesigem, aber angenehmem Wetter spazierten Tausende am Samstag am Strand entlang. Hier hatten die ersten Strandkorbvermieter in Scharbeutz und Timmendorfer Strand ihre Körbe schon herausgestellt. Normalerweise geschieht dies erst zum 1. April, aber wegen der frühen Ostertage hatten einige Anbieter dies diesmal vorgezogen. Kaum aufgestellt, waren die Körbe bei einzelnen Vermietern schon direkt komplett belegt. Aber auch in den Orten brummte es. Viele Cafés und Restaurants waren am Samstag zur Mittagszeit voll.