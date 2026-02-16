Vorwurf der Vetternwirtschaft auch gegen Niedersachsen-AfD

Hannover (dpa) –

Die Diskussion über die Anstellung von Familienangehörigen innerhalb der AfD erreicht Niedersachsen. Einem Bericht des Nachrichtenportals «t-online» zufolge arbeitet die Ehefrau des Landesvorsitzenden Ansgar Schledde in einem Büro eines AfD-Bundestagsabgeordneten.

Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte ein Sprecher der AfD Niedersachsen, man weise den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück. Weiter werde man die Sache nicht kommentieren. Auch die AfD-Landtagsfraktion äußere sich nicht zu Personalangelegenheiten.

Schledde laut Bericht: «Rechtlich einwandfrei»

Dem «t-online»-Bericht zufolge ist Schleddes Ehepartnerin beim niedersächsischen AfD-Bundestagsabgeordneten Danny Meiners angestellt. Sowohl Schledde als auch Meiners hätten die Anstellung in Meiners Bundestagsbüro bestätigt.

«Die Mitarbeiterin wurde zu Beginn der Legislatur nach einem normalen Bewerbungs- und Auswahlverfahren ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Eignung eingestellt», teilte Meiners auch auf dpa-Anfrage mit. «Die Einstellung erfolgte gemäß allen rechtlichen Vorgaben.»

Weiter heißt es in dem «t-online»-Bericht, Schledde habe mitgeteilt, dass das Anstellungsverhältnis seiner Ehefrau im Bundestag «rechtlich einwandfrei» sei und dass es keine sogenannten Über-Kreuz-Beschäftigungen gebe. Schledde schließe damit aus, dass er im Gegenzug in seinem Büro Angehörige von Meiners beschäftigt.

Chrupalla über Jobs für Angehörige: «Ein Geschmäckle hat’s»

Zuletzt waren auch in anderen Bundesländern Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern an anderer Stelle für die AfD arbeiten. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hatte mit Blick auf die Debatte gesagt, es handle sich zwar um Verträge, die rechtskräftig und nicht zu beanstanden seien. Aber: «Ein Geschmäckle hat’s.»

Chrupalla selbst beschäftigt nach eigenen Angaben in seinen Bürgerbüros die Ehefrau des sächsischen Landtagsabgeordneten Roberto Kuhnert.