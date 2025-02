Vorwürfe im Fall der Northvolt-Fabrik im Innenausschuss

Heide (dpa) –

Die im Fall der Ansiedlung einer Northvolt-Batteriefabrik bei Heide in Schleswig-Holstein bekannt gewordenen Vorwürfe einer möglichen Befangenheit gegen Gemeindevertreter beschäftigten den Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. «Es ist im Interesse aller, dass die Fabrik auf einem rechtssicheren Fundament gebaut wird», sagte der SPD-Wirtschaftspolitiker Kianusch Stender. «Die Qualität des Interessenkonflikts und ob sich daraus rechtliche Folgen für den in Norderwöhrden gefassten Beschluss ergeben, muss von der Kommunalaufsicht geprüft werden.»

Zuvor waren Zahlungen von Northvolt in Höhe von jeweils 3.000 Euro an Jagdgenossenschaften in Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden bekannt geworden. Mit vier zu drei Stimmen hatte der Gemeinderat von Norderwöhrden am 22. Januar 2024 den Plänen von Northvolt für den Bau einer Batteriefabrik bei Heide zugestimmt. Bereits wenige Tage zuvor hatte die zweite Standortgemeinde Lohe-Rickelshof einstimmig die entsprechenden Beschlüsse gefasst.

Amt prüft Fall

Der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Heider Umland, Björn Jörgensen, hatte zuvor gesagt, «die Gespräche zwischen den beiden betroffenen Gemeindevertretern und Northvolt waren hier in der Amtsverwaltung nicht bekannt». Gleiches gelte für die von dem Unternehmen geleistete Zahlung. «Es gab keine Anhaltspunkte, im Zusammenhang mit der Jagd auf Befangenheit zu prüfen.» Er sei zuversichtlich, dass sich der Verdacht einer Befangenheit in beiden Fällen entkräften lasse, sagte Jörgensen.

Landrat Thorben Schütt sagte, nach Einschätzung der Kommunalaufsicht des Kreises Dithmarschen bestehe bei Jagdpächtern und Jagdausübungsberechtigten einer Jagdgenossenschaft in der Regel keine Befangenheit. «Vor diesem Hintergrund gibt es nach dem derzeitigen Kenntnisstand keinen Grund für die Wiederholung der Abstimmung.»