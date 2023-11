Vorverkauf für Kulturkrafttage angelaufen

Einbeck (dpa/lni) –

Der Vorverkauf zu den Kulturkrafttagen in Einbeck ist angelaufen. Für den Auftritt der Band Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys sei bereits ein Drittel der Karten verkauft, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Die kulturelle Veranstaltungsreihe findet vom 15. bis 17. März im Automuseum PS-Speicher in Einbeck statt.

Bei der Veranstaltungsreihe wird unter anderem Tatortkommissar Dietmar Bär auftreten und Texte des russischen Schrifstellers Anton Tschechow vorlesen. Bei der Eröffnung wird die norwegische Jazz-Sängerin Silje Nergaard mit ihrem Gitarrenduo ihr Programm «Houses» spielen. Die Band Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys präsentieren am Abend des 16. März ihr aktuelles Programm «Es leuchten die Sterne».

«Dass Ulrich Tukur bereits zum zweiten Mal, mit seinem jeweils aktuellsten Programm, zu uns kommt, zeigt: Er hat sich in Einbeck und bei uns wohlgefühlt», sagte die Künstlerische Leiterin der Kulturkrafttage, Julia Hansen.