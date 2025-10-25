Vorverkauf für Karl-May-Spiele 2026 gestartet

In der Saison 2026 wird Alexander Klaws zum sechsten Mal den Apachenhäuptling Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg spielen. (Archivbild) David Hammersen/dpa

Bad Segeberg (dpa) –

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben den Vorverkauf für die Saison 2026 begonnen. In der 73. Spielzeit wird das Stück «Im Tal des Todes» aufgeführt. Die Premiere soll am 27. Juni stattfinden, die letzte Vorstellung am 6. September. Die Zuschauer erwartet eine Reise ins Mexiko des 19. Jahrhunderts, mit Sombreros, sehnsüchtigen Gitarrenklängen und temperamentvolle Mariachi-Musik, wie die Veranstalter mitteilten.

«Es wird eine Inszenierung voller Leidenschaft, prächtiger Kostüme und unbändiger Lebensfreude», verspricht die Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH, Ute Thienel, in einer Pressemitteilung.

Der Apachenhäuptling Winnetou wird zum sechsten Mal von Alexander Klaws (42) verkörpert. Über die Besetzung der weiteren Rollen soll in den kommenden Monaten entschieden werden. Die Regie übernimmt wieder Nicolas König.

Die Ticketpreise wurden um 2 Euro angehoben. Das teuerste Ticket für Erwachsene kostet nun 39 Euro, das günstigste 21,50 Euro. Für Kinder und Familien gibt es Vergünstigungen.

Im September war die diesjährige Saison zu Ende gegangen. Gut 445.000 Zuschauer sahen die 72 Aufführungen von «Halbblut». Das waren fast genauso viele Besucher wie im Vorjahr.