Vorstoß im Bundesrat für bessere Kinder- und Jugendstationen

Berlin/Schwerin (dpa) – Mit einem gemeinsamen Vorstoß im Bundesrat am Freitag wollen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen eine bessere Finanzierung der Kinder- und Jugendstationen an deutschen Krankenhäusern erreichen. Der Antrag zielt auf die Abschaffung der Fallpauschalen in dem Bereich. Die Fallpauschalen, nach denen Krankenhausbehandlungen unabhängig vom wirklichen Aufwand vergütet werden, sind nach Einschätzung der Antragsteller für die Kindermedizin nicht ausreichend.

Auf Kinderstationen sei der Personalbedarf höher und das Leistungsspektrum breiter als auf anderen Stationen, was zu höheren Vorhaltekosten und damit zu einer systematischen Unterfinanzierung führe. In der Folge würden immer mehr Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin von den Krankenhausbetreibern abgemeldet. Die verbleibenden Einrichtungen würden durch zunehmende Arbeitsverdichtung immer unattraktiver für medizinisches Fachpersonal.

Neben der allgemeinen Kinder- und Jugendmedizin sollten laut dem Antrag auch die Fallpauschalen in der Kinder- und Jugendchirurgie wegfallen und durch eine neue Finanzierung ersetzt werden. Für Geburtenstationen wird in dem Antrag ebenfalls eine bessere Finanzierung als bisher gefordert.

Die Initiative für den Antrag ist von Mecklenburg-Vorpommern ausgegangen. Dort sind zuletzt die Geburtenstation am Mediclin-Krankenhaus Crivitz und die Kinderstation am Asklepios-Krankenhaus Parchim (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim) geschlossen worden. Das sorgt für Unmut in der Bevölkerung und in der Landespolitik.